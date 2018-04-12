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Воскрешение биткоина: цена на криптовалюту поднялась за 45 минут на $1000
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Воскрешение биткоина: цена на криптовалюту поднялась за 45 минут на $1000 

Forbes.ru 57 минут назад
Фото: RB.ru
Ничто не предвещало оживления на рынке криптовалют, однако днем 12 апреля, в 16:00 по московскому времени, биткоин скакнул более чем на $1000 за час, впервые за последние две недели, с 28 марта, достигнув отметки в $8000.
По данным ресурса CoinDesk, с утра биткоин опустился до $6939, но потом резко пошел вверх и достиг двухнедельного максимума в $8055. По данным Сoinmarketcap цена дошла до $7796.
Однако, эксперты не спешат связывать рост биткоина с падением рубля и ростом доллара и евро, однако полагают, что рынок криптовалют продолжит расти.
Успех этой криптовалюты — вполне ожидаемый результат долгой коррекции, считает глава Bitfury в России Дмитрий Уфаев. Сооснователь блокчейн-платформы BitClave.ru Алекс Бессонов полагает, что причиной роста могло стать европейское регулирование: страны ЕС подписали соглашение о партнерстве, чтобы поспособствовать развитию технологии блокчейн и проложить путь для Единого цифрового рынка на всей территории ЕС.
«На фоне этой новости криптовалютные рынки начали свое резкое движение вверх. В тот момент, когда биткоин достигнет цены в условные $10 000 это будет означать окончание спада и начало нового роста», — утверждает он.
Сооснователь и управляющий партнер Tokenbox Владимир Смеркис также считает, что сегодняшний рост биткоина связан с глобальной политикой: «Рынок ждет хороших новостей — японское регулирование ICO которое состоится в конце апреля, встреча влиятельного сообщества во время конференции Consensus в Нью-Йорке в мае, грядущие и обсуждаемые законопроекты в России и других странах мира вселяют надежду».
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