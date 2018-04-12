Ещё
Компании с Уолл-стрит повысили целевые уровни акций Netflix
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Компании с Уолл-стрит повысили целевые уровни акций Netflix 

Investing.com Россия 1 час назад
Investing.com — Amazon (NASDAQ:AMZN) и Facebook (NASDAQ:FB) оказались под давлением, но для Netflix все складывается удачно.
Две компании с Уолл-стрит повысили свои 12-месячные целевые уровни стоимости акции сервиса потокового вещания.
JPMorgan Chase повысила таргет с $285 до $328 за акцию, заявив, что ожидает роста прибыли в квартальном отчете Netflix, который будет опубликован на следующей неделе. JPMorgan заявила, что Netflix продолжит процветать на фоне отказа от традиционного телевидения и расширит свою базу подписчиков за счет качественного и оригинального контента.
Morgan Stanley (NYSE:MS) повысила целевой уровень стоимости с $275 до $350, подчеркнув потенциал Netflix по глобальному расширению деятельности. Фирма назвала Азию «крупнейшей неиспользованной возможностью».
За последние 12 месяцев стоимость акций Netflix удвоилась.
Investing.com Россия: последние новости
«Черный понедельник»: российский рынок падает из-за санкций США Ралли биткоина продолжается; регулятор США предупредил об угрозе мошенничества Рынок акций США закрылся ростом, Dow Jones прибавил 1,79%
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии70
Россия определилась с украинской трубой149
Что Россия может сделать Западу170
Британия созывает СБ ООН121
Меркель определилась с атакой по Сирии167
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение