Компании с Уолл-стрит повысили целевые уровни акций Netflix

Investing.com — Amazon (NASDAQ:AMZN) и Facebook (NASDAQ:FB) оказались под давлением, но для Netflix все складывается удачно.

Две компании с Уолл-стрит повысили свои 12-месячные целевые уровни стоимости акции сервиса потокового вещания.

JPMorgan Chase повысила таргет с $285 до $328 за акцию, заявив, что ожидает роста прибыли в квартальном отчете Netflix, который будет опубликован на следующей неделе. JPMorgan заявила, что Netflix продолжит процветать на фоне отказа от традиционного телевидения и расширит свою базу подписчиков за счет качественного и оригинального контента.

Morgan Stanley (NYSE:MS) повысила целевой уровень стоимости с $275 до $350, подчеркнув потенциал Netflix по глобальному расширению деятельности. Фирма назвала Азию «крупнейшей неиспользованной возможностью».

За последние 12 месяцев стоимость акций Netflix удвоилась.