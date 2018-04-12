Омский суд утвердил решение УФАС по делу о картельном сговоре на торгах по ремонту дорог

Ремонт улиц Омска и сельских дорог Омской области активизировался в 2016 году после того, как жительница города в ходе «Прямой линии» пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину на плохое состояние дорог и бездействие местных властей. В марте 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе визита в Омск отметил, что огромное количество жалоб на качество дорог поступает именно из этого сибирского города и посоветовал региональному правительству сделать акцент на качественном ремонте дорог, а не освоении денег.

"Сегодня, 12 апреля 2018 года, Арбитражный суд Омской области признал законным решение Омского УФАС России по делу о картельном сговоре участников электронных аукционов по ремонту дорог в г. Омске, проводимых в 2016 году, а также постановления о наложении административных штрафов на общую сумму более 13 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

По данным УФАС, три компании — ООО «Строительная фирма „Континент“, ООО „СтройТраст“ и ООО „Автодорсервис“ — заключили соглашение о совместном участии в трех электронных аукционах по ремонту дорог в Омске. Это соглашение было признано УФАС картелем, так как реализация сговора привела к поддержанию цен на торгах. В результате „Континент“ оштрафован на 8,86 млн рублей, „СтроТраст“ — на 4,19 млн рублей, „Автодорсервис“ — на 141 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в этих аукционах на сумму 108 млн рублей контракты заключались с минимальным снижением цены с компанией „СтройТраст“, а остальные организации не делали свои ценовые предложения или их заявки были отклонены. После заключения контрактов „СтройТраст“ передавал все контракты по договорам субподряда компании „Автодорсервис“, которая их выполняла по цене заключенных госконтрактов. Компании „СФ Континент“ и „Автодорсервис“ участвовали в электронных аукционах с одного IP-адреса и имели один номер телефона.