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В Москве в рамках проекта «Биржа торгов» 17 апреля состоится презентация «Как открыть бизнес в киоске или павильоне?»
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В Москве в рамках проекта «Биржа торгов» 17 апреля состоится презентация «Как открыть бизнес в киоске или павильоне?» 

На Западе Москвы 2 часа назад
Фото: На Западе Москвы
Столичный департамент по конкурентной политике организует презентацию, посвященную созданию собственного бизнеса. Ее тема — «Как открыть бизнес в киоске или павильоне?», мероприятие проходит в рамках проекта «Биржа торгов».
Участники презентации смогут ознакомиться с особенностями нестационарных торговых объектов, таких, как расположенные на улицах и в подземных переходах киоски и павильоны, елочные базары, торговые автоматы и т.д.
Кроме того, им расскажут об условиях участия в аукционах и представят объекты, в настоящее время находящиеся на торгах. Также перед участниками презентации выступят победители торгов по НТО, которые поделятся с присутствующими своим опытом. Мероприятие пройдет 17 апреля.
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