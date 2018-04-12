В Москве в рамках проекта «Биржа торгов» 17 апреля состоится презентация «Как открыть бизнес в киоске или павильоне?»

Столичный департамент по конкурентной политике организует презентацию, посвященную созданию собственного бизнеса. Ее тема — «Как открыть бизнес в киоске или павильоне?», мероприятие проходит в рамках проекта «Биржа торгов».

Участники презентации смогут ознакомиться с особенностями нестационарных торговых объектов, таких, как расположенные на улицах и в подземных переходах киоски и павильоны, елочные базары, торговые автоматы и т.д.

Кроме того, им расскажут об условиях участия в аукционах и представят объекты, в настоящее время находящиеся на торгах. Также перед участниками презентации выступят победители торгов по НТО, которые поделятся с присутствующими своим опытом. Мероприятие пройдет 17 апреля.