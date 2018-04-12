Рубль начал неожиданно расти

Почему курсы доллара США и евро снижаются вслед за рекордным взлётом

Впервые с начала недели российская валюта дорожает в ходе торгов на Московской бирже и уже отыгрывает половину потерь последних нескольких дней. Курс доллара США опустился с 65 до 61 рубля. Восстановление происходит на фоне ослабления геополитической напряжённости и рекордно высоких цен на нефть. В то же время игроки финансового рынка России не теряют бдительности и с осторожностью следят за действиями Соединённых Штатов в отношении санкций и обстановкой в Сирии . О ситуации на валютной площадке — в финансовом обзоре RT.

Открытие торгов на Московской бирже в четверг, 12 апреля, ознаменовалось укреплением курса рубля после затяжного падения с начала недели.

Менее чем за сутки российская валюта отыграла почти половину потерь по отношению к американской. Курс доллара опустился на 1% до 61,50 рублей, курс евро — на 1,5% до 75,90 рублей.

Официальный курс Центробанка России на 13 апреля составил 62,06 рубля за доллар и 76,75 рубля за евро.

По словам опрошенных RT экспертов, удорожание рубля полностью отражает снижение геополитической напряжённости в мире. Именно внешнеполитический фактор спровоцировал панические настроения участников рынка.

Напомним, резкое удешевление валюты началось в понедельник, 9 апреля. Причиной стали опубликованные в пятницу ограничительные меры США в отношении российских бизнесменов и компаний. При этом во вторник и среду рубль продолжил рекордное падение на фоне угрозы введения новых санкций на покупку российского госдолга и серьёзного обострения геополитической напряжённости вокруг Сирии.

Так, 11 апреля — после заявлений Трампа о готовности нанесения ракетных ударов по Сирии — курс доллара пробил отметку 65 рублей впервые с ноября 2016 года.

«Мы наблюдали значимое ослабление рубля, которое полностью было обусловлено геополитическими факторами. Сейчас мы видим, что паника нерезидентов завершилась. Многие из тех, кто хотел выйти из ОФЗ и российских активов, уже это сделали, так что давление на национальную валюту начало спадать», — пояснил RT начальник отдела экспертов «БКС Брокер» Василий Карпунин.

По словам ведущего аналитика AMarkets Артёма Деева, ослабление напряжённого внешнего фона вызвано отсутствием обещанного Трампом решения по ракетному удару по Сирии. Такая выжидательная позиция и стала причиной улучшения рыночных настроений и восстановления курса рубля.

Кроме того, на стороне нацвалюты играют заявления министра финансов США Стивена Мнучина . 11 апреля глава американского минфина сказал, что администрация президента Соединённых Штатов по-прежнему выступает против введения санкций на покупку госдолга России, пишет Bloomberg . Ранее ведомство рекомендовало конгрессу не накладывать ограничения операции с российскими ОФЗ, поскольку это может привести к дестабилизации глобальных финансовых рынков.

Как отметил RT директор аналитического департамента «Локо-Банка» Кирилл Тремасов , слова Мнучина являются «новостью номер один» для российских активов. Помимо этого, эксперт отметил ещё один фактор поддержки рубля. Речь идёт о приостановке Центробанком покупки валюты для Минфина России.

«ЦБ проводит операции строго в рамках заявок Минфина в течение месяца, но расписание операций может изменяться, потому что может меняться ситуация. Например, валютный рынок может быть просто небольшим, и наши операции могут повысить волатильность», — цитирует Reuters заместителя директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрея Липина.

По словам Липина, в такие дни регулятор не осуществляет покупки валюты в рамках бюджетного правила или же проводит их в меньшем объёме.

Василий Карпунин подчёркивает, что ослабление рубля в последние три дня проходило на фоне уверенного роста нефтяных котировок. Таким образом, произошёл существенный отрыв от так называемого «фундаментального базиса» — как правило, подобный скачок цен на нефть оказывает повышательное давление на рубль. Теперь из-за снижения геополитической напряжённости высокие нефтяные цены способствуют укреплению нацвалюты.

По данным торгов 12 апреля на Лондонской товарно-сырьевой бирже, стоимость нефти эталонной марки Brent увеличилась на 0,2% и торгуется вблизи отметки $72,20 за баррель. При этом ещё накануне вечером котировки достигли уровня $73 за баррель — впервые с конца ноября 2014 года.

Остаточное напряжение

На фоне растущего курса рубля умеренный рост демонстрируют и фондовые котировки. Как отмечают аналитики, рынок акций уже частично отыграл потери за последние дни. Так, в ходе торгов четверга индекс Мосбиржи незначительно вырос (на 0,3%) до отметки 2198 пунктов. При этом ещё 9 апреля показатель упал с 2201 пунктов до 2074 — минимума с ноября 2017 года.

«На прежние ценовые уровни вернулись акции компаний-экспортёров, потому что они от этой ситуации явно выигрывают, то есть от дешёвого рубля и дорогого сырья. У компаний возрастают денежные притоки. Понятно, что инвесторы не могут игнорировать этот фактор», — считает Кирилл Тремасов.

Однако по оценке эксперта, возвращение фондового индекса на прежние уровни (2300—2350 пунктов) пока маловероятно. Фактор санкций по-прежнему остаётся очень серьёзным для рынка. Тремасов не исключает сохранения рисков расширения ограничений США и попадания в санкционный список новых компаний. Поэтому российский рынок акций пока не сможет быстро отыграть все потери.

«Наблюдаемая неопределённость в настроениях является следствием всё ещё подвешенного вопроса — ключевого событийного риска — ударят или нет США ракетами по Сирии. Пока не будет ясности, рынок не сможет определиться с дальнейшим направлением движения», — пояснил Артём Деев.

Аналитики подчёркивают, что дальнейшая ситуация с валютами будет зависеть от влияния геополитической повестки на рынок. По прогнозу Василия Карпунина, при текущих ценах на нефть спад напряжённости по поводу санкций и Сирии должен привести к «откату» курса доллара.

В то же время стабилизация геополитического фона перестанет подталкивать нефтяные котировки вверх. Это, в свою очередь, приведёт к их плавному снижению и может оставить рубль без поддержки рынка энергоресурсов. Таким образом, возвращение курса нацвалюты к отметке 57 рублей за доллар в скором времени маловероятно, считает ведущий аналитик AMarkets Артём Деев.