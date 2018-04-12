Ещё
Большая сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Ростове-на-Дону
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Большая сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Ростове-на-Дону 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Большая сельскохозяйственная ярмарка пройдет в центре донской столицы 14 апреля.
Согласно информации из официальных источников, ярмарочные торги развернутся на участке проспекта Кировского между улицами Малюгиной и Красноармейской.
С 7.00 до 15.00 там можно будет приобрести овощи, фрукты, крупы, мед, мясные и хлебобулочные изделия донских производителей.
Ожидается, что цены на ярмарке будут ниже рыночных на 10-15%.
В рамках ярмарки запланирована акция по бесплатной раздаче краснокочанной капусты нуждающимся горожанам.
АиФ Ростов: последние новости
Байкеры и техника времен ВОВ откроют шествие «Бессмертного полка» в Ростове «Донская амазонка». Эротический клип пенсионерки из Ростова появился в Сети Дело завели на начальника тыла УТ МВД России по СКФО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии73
Россия определилась с украинской трубой151
Что Россия может сделать Западу177
Британия созывает СБ ООН121
Меркель определилась с атакой по Сирии167
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение