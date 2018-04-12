Большая сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Ростове-на-Дону

Большая сельскохозяйственная ярмарка пройдет в центре донской столицы 14 апреля.

Согласно информации из официальных источников, ярмарочные торги развернутся на участке проспекта Кировского между улицами Малюгиной и Красноармейской.

С 7.00 до 15.00 там можно будет приобрести овощи, фрукты, крупы, мед, мясные и хлебобулочные изделия донских производителей.

Ожидается, что цены на ярмарке будут ниже рыночных на 10-15%.

В рамках ярмарки запланирована акция по бесплатной раздаче краснокочанной капусты нуждающимся горожанам.