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Жителей района приглашают поучаствовать в акции «Сирень Победы»
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Жителей района приглашают поучаствовать в акции «Сирень Победы» 

Управа района Якиманка 2 часа назад
Фото: Управа района Якиманка
Акция «Сирень Победы» пройдет в районе Якиманка 24 апреля. Ее организуют представители префектуры Центрального административного округа.
Мероприятие состоится соберут в сквере по адресу: улица Большая Якиманка, дом 35. Пришедшим предложат посадить кусты сирени, выращенные в питомниках в течение четырех или пяти лет.
Организаторы позаботятся об обеспечении полевой кухни и развлекательной части. Горожан ждут по указанному адресу к 13:00.
Второй этап акции стартует 8 мая на территории Екатерининского парка. Там с 15:00 до 18:00 помимо высадки сирени пришедших ждет фестиваль спорта и досуга «Огни Москвы» и другие развлечения. Начало в 12:00.
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