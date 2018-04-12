Жителей района приглашают поучаствовать в акции «Сирень Победы»

Акция «Сирень Победы» пройдет в районе Якиманка 24 апреля. Ее организуют представители префектуры Центрального административного округа.

Мероприятие состоится соберут в сквере по адресу: улица Большая Якиманка, дом 35. Пришедшим предложат посадить кусты сирени, выращенные в питомниках в течение четырех или пяти лет.

Организаторы позаботятся об обеспечении полевой кухни и развлекательной части. Горожан ждут по указанному адресу к 13:00.

Второй этап акции стартует 8 мая на территории Екатерининского парка. Там с 15:00 до 18:00 помимо высадки сирени пришедших ждет фестиваль спорта и досуга «Огни Москвы» и другие развлечения. Начало в 12:00.