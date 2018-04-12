«Как ездили, так и будут ездить». Нижегородцы бронируют заграничные туры, несмотря на повышение цен

Путёвки на все заграничные направления уже успели вырасти в цене, как сообщили корреспонденту NN.ru в трёх турфирмах Нижнего Новгорода. Однако точный процент повышения они ещё не считали. Если курс доллара и евро будет подниматься, то туры за границу продолжат дорожать. Хотя пока что многие нижегородцы не обращают на это внимание и берут путёвки за рубеж, как и раньше.

— Если люди привыкли ездить за границу, то скачок курса не сильно повлияет на их решение, — заявила заместитель директора туристической компании «Нижегородский дом путешествий» Анна Кондратьева . — Хотя должна отметить, что в последнее время многие выбирают Сочи Крым , потому что появились удобные узлы сообщений, есть на что посмотреть и качественно отдохнуть. Но в то же время сейчас, если кто-то собрался в Испанию , например, они не выберут наш юг, а просто пересмотрят свой бюджет, накопят ещё немного.

Она также рассказала про рост цен на путёвки и любимые зарубежные места отдыха у нижегородцев.

— Цены растут пропорционально, — говорит Анна. — Если, например, наш тур стоил 1000 долларов по его цене в 57 рублей, а сейчас доллар подскочил до 62, то путёвка встанет на 5-6 тысяч рублей дороже. Мы надеемся, что это временная ситуация и в ближайшие несколько дней не будет такого роста, даже немного на спад пойдёт. Клиенты на первое место ставят Турцию , помимо неё выбирают Кипр , Эмираты, Тунис — как пляжный отдых.

— Скорее всего предпочтут наш юг, если так продолжится, — говорит сотрудница туристической фирмы «Эврика-Тур» Светлана. — Я скажу так — те, кто привык выезжать в другие страны, как ездили, так и будут ездить. А вот новичков ожидать не стоит. Больше всего нижегородцы любят Турцию. Ещё Грецию , Испанию и Италию

Светлана сообщила, что повышение цен на заграничные направления — обычное дело.

— Такое всегда происходит, каждый раз, когда случаются подобные скачки. Всегда одно и то же, — говорит она. — Цены, конечно, выросли, но мы не считали на сколько. Рост доллара и евро — явление временное. Кто успел оплатить, тот может не переживать, остальным придётся доплачивать по текущему курсу.

Сотрудница туристической фирмы «Чудесный Отдых» Маргарита также подтвердила, что нижегородцы продолжают бронировать туры за рубеж.

— Наши покупатели что вчера, что сегодня бронируют поездки за границу, ничего страшного не произошло. Любимым местом, как обычно, остаётся Турция, — сообщила она. — Доллар рос всего несколько дней, он же не подскочил резко рублей на 30 сразу. Расчётами должны заниматься биржи, у нас никаких прогнозов нет.

Изменения касаются только клиентов, решивших купить тур сейчас или доплатить по заранее забронированной поездке.

— Если турист заплатил за путёвку неполную стоимость, то в любом случае он находится в подвешенном состоянии, — говорит Маргарита. — У всех турагентств в договоре прописан этот момент, что перерасчёт производится на момент доплаты. Здесь не важны колебания доллара и евро сейчас, такое происходит всегда.

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