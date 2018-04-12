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Благотворительную акцию ко Дню Победы устроят в районе Аэропорт
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Благотворительную акцию ко Дню Победы устроят в районе Аэропорт 

Управа района Аэропорт города Москвы 55 минут назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Благотворительная акция, приуроченная ко Дню Победы, стартует в районе Аэропорт 14 апреля. Ее инициаторами выступили муниципальные депутаты, сотрудники районного центра соцобслуживания и члены совета ветеранов. В рамках акции будет оказана помощь одиноко проживающим ветеранам и участникам войны. Об этом сообщили в администрации филиала «Аэропорт» центра соцобслуживания «Беговой».
— В рамках акции «Герои среди нас» будет организована помощь ветеранам по хозяйству: уборка, помывка окон, мелкий ремонт сантехники, мебели, электроники. Акция будет проходить каждую субботу, начиная с 14 апреля, — поделился представитель администрации.
Также активисты готовятся выпустить брошюру, где будут собраны интервью с ветеранами. (мю)
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