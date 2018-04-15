Ещё
15 апреля стартует Всероссийская акция «Культурный минимум»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

15 апреля стартует Всероссийская акция «Культурный минимум» 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
В рамках презентации откроется выставка современных художников, выступят молодые поэты и музыканты, состоится театральное представление.
Роскультцентр — это подведомственное учреждение Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Задача Роскультцентра — поиск и продвижение молодых российских деятелей искусства и культуры. Несколько крупных мероприятий служат профессиональной стартовой площадкой для молодых и талантливых: образовательный форум «Таврида», конкурс молодых исполнителей «Я люблю тебя, Россия», премии для молодых авторов «Русские рифмы» и «Русское слово», премия для авторов короткометражек «Семья, любовь, верность», Всероссийский урбанистический хакатон «Города», посвящённый развитию малых территорий.
Начало: 14:30. Адрес: Москва, Берсеневская набережная, д.6, с.3, 2 этаж О проведении этой акции в регионах подробнее смотрите здесь:
https://vk.com/roscultc
Ревизор.ru: последние новости
21 апреля библиотеки России участвуют в акции "Библионочь" Опубликованы кадры со съемок фильма "Непрощенный" с Дмитрием Нагиевым Ушла из жизни народная артистка России Наталья Попович
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Асад сделал заявление после удара США712
В Британии раскрыли задачу удара по Сирии35
Пенс обвинил РФ в дезинформации95
Скрипалей отравили не «Новичком»7
«Удар по Сирии — тренировка перед настоящей стрельбой»132
Видео
02:51
Эрдоган поддержал США
Политика В мире
07:55
Россияне оценили атаку Запада на Сирию
Общество
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
02:35
Чиновник помешал проверке «Зимней вишни»
Пожары Происшествия
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
04:28
Москва назвала истинную цель удара по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение