15 апреля стартует Всероссийская акция «Культурный минимум» 

В рамках презентации откроется выставка современных художников, выступят молодые поэты и музыканты, состоится театральное представление.
Роскультцентр — это подведомственное учреждение Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Задача Роскультцентра — поиск и продвижение молодых российских деятелей искусства и культуры. Несколько крупных мероприятий служат профессиональной стартовой площадкой для молодых и талантливых: образовательный форум «Таврида», конкурс молодых исполнителей «Я люблю тебя, Россия», премии для молодых авторов «Русские рифмы» и «Русское слово», премия для авторов короткометражек «Семья, любовь, верность», Всероссийский урбанистический хакатон «Города», посвящённый развитию малых территорий.
Начало: 14:30. Адрес: Москва, Берсеневская набережная, д.6, с.3, 2 этаж О проведении этой акции в регионах подробнее смотрите здесь:
https://vk.com/roscultc