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Российский аукционный дом выставил на торги помещение на проспекте Мира под стрит-ритейл
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Российский аукционный дом выставил на торги помещение на проспекте Мира под стрит-ритейл 

Агентство «Москва» 1 час назад
Российский аукционный дом (РАД) объявил торги по продаже предназначенного под стрит-ритейл помещение площадью 431,2 кв. м по адресу: проспект Мира, д. 135 (рядом с ВДНХ). Об этом сообщили в пресс-службе РАД.
«Объект расположен на первом этаже жилого дома на одной из основных транспортных магистралей столицы — проспекте Мира. В пешей доступности находятся станции метро «Ростокино» и «ВДНХ», а также остановка «Выставочный центр» монорельсовой дороги. В пределах 5-7 км — ТТК, МКАД и Садовое кольцо», — говорится в сообщении.
Отмечается, что объект расположен в месте с высокой проходимостью. Помещение находится в хорошем состоянии и имеет удобную планировку, поэтому его можно использовать под самые разные цели: размещение магазина, фитнес-клуба, салона красоты.
В РАД отметили, что актив может окупиться в срок до восьми лет.
Торги объявлены на 27 июня, заявки будут приниматься до 25 июня 2018 г. Начальная цена — 75 млн руб.
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