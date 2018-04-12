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Рубль отыграл половину падения
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Рубль отыграл половину падения на Московской бирже 

Российская Газета 1 час назад
Фото: ТАСС
После ослабления на открытии торгов рубль начал укрепляться по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.
По состоянию на 14:40 мск доллар торговался по курсу 61,45 рубля, евро — 75,86 рубля. По данным МосБиржи рубль укрепился к доллару на 1,68 процента, к евро — на 1,9 процента.
Ранее на открытии торгов Мосбижри, курс доллара к рублю вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 31 копейку и составил 62,9 руб., а курс евро увеличился на 36 копеек и достиг отметки в 77,82 рубля. На 10:00 мск курс доллара составлял 62,92 рубля, курс евро составлял 77,84 рубля.
С учетом результатов торгов Центробанк понизил официальные курсы доллара и евро. На 13 апреля установлен курс 62,06 рубля за доллар (-1,99 рубля) и 76,75 рубля за евро (-2,5 рубля).
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