Пока ничего не предвещает беды, и до закрытия дня должны сохраниться позитивные настроения, — Василий Олейник, эксперт ИХ «Финам»

Как мы видим, президент США Д. Трамп не сдержал своих обещаний, просрочив оговорённый срок ответа по Сирии , поэтому панические настроения вновь ушли из умов инвесторов. Но главный позитив для рубля и российских долговых инструментов пришёл вчера вечером от Минфина США . Несмотря на все разговоры и давление конгресса США, Минфин вновь выступил против распространения санкций на госдолг России . Это очень сильный и важный позитив, ибо при другом решении, панические продажи на рынке ОФЗ усилились ещё больше, а рубль мог обвалиться ещё на 10-15%. Но сегодня российская валюта уверенно отыграла почти 3%, а российские облигации и еврооблигации вновь растут в цене.

Укрепление национальной валюты — это негатив для российских компаний-экспортёров, поэтому их акции в первой половине дня закономерно спикировали вниз на 1-3%, но спустя несколько часов большинству удалось восстановиться. Зато сегодня неплохо себя чувствует банковский сектор. Акции Сбербанка показывают рост почти на 2.5%, ВТБ растут на 1%. Газпром сегодня теряет скромные 0.5%, акции Лукойла падают на 1.5%, сектор электроэнергетики показывает рост на 1%. Российский рублёвый индекс Московской биржи сегодня поднялся на 0.5% до отметки 2200 пунктов, а валютный индекс РТС взлетел на 4% до отметки 1125 пунктов.

Несмотря на позитивные настроения на российском фондовом рынке, инвесторам сейчас надо быть начеку каждый день, так как риски геополитики никуда не ушли, и военный конфликт в Сирии может случится в любой день. Слишком много грозных заявлений сделал за последнее время Д. Трамп, поэтому неисполнение всех обещаний может сильно ударить по его репутации. Вряд ли всё так быстро получится спустить на тормозах и забыть.

На европейских площадках сегодня тоже царят позитивные настроения, а биржевые индексы там показывают синхронный рост, в пределах 0.5%. Фьючерсы на американские индексы тоже вышли в плюс на 0.5%. Небольшой негатив продолжает исходить от макроданных по Европе, Китаю и США. Практически по всему миру мы видим ухудшение всех опережающих показателей, которые уже явно сигнализируют о спаде экономики по всему миру.

Индекс Мосбиржи показал хороший технический отскок за последние два дня, но теперь цена подошла к уровню сопротивления на отметке 2205 пункта, откуда могут вновь начаться распродажи. и торгуется чуть ниже отметки 72$ за баррель. Если риски военного удара по Сирии окончательно уйдут, то котировки могут пойти в коррекцию до 10%. Индекс промышленных металлов сегодня теряет почти 1% на фоне небольшого укрепления доллара и очень слабых данных по экономике по всему миру. Цена тройской унции золота теряет 0.5%% и торгуется чуть ниже отметки 1350$.

Российский рубль сегодня отыграл вчерашние потери и показывает рост почти на 4%. В паре с долларом цена доходила почти до отметки 61, в паре с евро почти до 75.5 рублей. Индекс доллара к корзине международных валют сегодня прибавляет 0.2% и торгуется вблизи отметки 89.4.

Делать какие-то прогнозы сейчас просто невозможно. Колебания российских биржевых индексов в ближайшие дни и недели могут быть и по 3-5% в день. Пока ничего не предвещает беды, и до закрытия дня должны сохраниться позитивные настроения.