Ещё
На Украине оштрафовали радиостанцию из-за несоблюдения языковой квоты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Меркель определилась с атакой по Сирии
Меркель определилась с атакой по Сирии

На Украине оштрафовали радиостанцию из-за несоблюдения языковой квоты 

РИА Новости 41 минуту назад
КИЕВ, 12 апр — РИА Новости. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины оштрафовал украинскую радиостанцию «Европа плюс» почти на 1,5 тысячи долларов из-за несоблюдения квоты на трансляцию украинских песен, сообщила в четверг пресс-служба регулятора.
В ноябре 2016 года на Украине вступили в силу изменения в закон «О телевидении и радиовещании». Согласно поправкам, телерадиоорганизации должны обеспечивать в течение первого года действия изменений трансляцию 25% песен на украинском языке от общего объема контента. С 8 октября на украинских радиостанциях по решению властей были увеличены квоты на украинские песни с 25% до 30%.
"Европа плюс" должен уплатить штраф за невыполнение обязательной квоты песен на украинском языке", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, радиостанцию оштрафовали на 38,7 тысячи гривен (почти 1,5 тысячи долларов).
РИА Новости: последние новости
Курс рубля вышел в плюс на новостях от Пентагона "Русал" попросил клиентов приостановить платежи из-за санкций США Авиабилеты подорожали из-за роста курса доллара и евро
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса320
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»105
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому177
Трамп высказался о точных сроках атаки на Сирию58
Улюкаев удивил тюремным досугом77
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
00:28
Меркель определилась с атакой по Сирии
В мире
00:37
Захарова прокомментировала новый твит Трампа
Политика
20:00
На Большом кольце метро построят 22 ТПУ
Новости Москвы
02:53
Звезда «Тихого Дона» рассказала о драках с мужем
Шоу-бизнес
04:06
Порошенко частично аннулирует дружбу с РФ
Украина В мире
06:49
Медведев раскритиковал заявления стран НАТО
Политика
04:06
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение