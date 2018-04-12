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Вам в иенах или в биткойнах? Японская компания дает зарплату в криптовалютах
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Вам в иенах или в биткойнах? Японская компания дает зарплату в криптовалютах 

BitCryptoNews 2 часа назад
Фото: BitCryptoNews
Япония — одна из стран, где лояльно настроены к криптовалюте. Очередным подтверждением служит тот факт, что японская компания предоставила своим сотрудникам возможность получать часть заработной платы в криптовалюте.
Компания GMO Internet Group сообщила о том, что с прошлого месяца ее работники имеют выбор, в какой валюте получать заработанные деньги — в иенах или биткойнах. И со временем весь штат, который насчитывает 4000 служащих, занятых полный рабочий день, сможет воспользоваться таким правом.
Работники могут самостоятельно определить для себя, какую часть своей ежемесячной зарплаты они будут получать в биткойнах. Однако установлены определенные ограничения: не менее 10 000 иен (порядка $88) и не более 100 000 иен ($882).
Компания даже мотивирует своих служащих отдавать предпочтение биткойну, предлагая за это бонус в размере 10% от суммы, которую они сами определят для выплаты в криптовалюте.
Согласно трудовому законодательству Японии, заработная плата должна выдаваться в иенах, но GMO Internet Group настаивает на том, что нисколько не нарушает закон, так как биткойн-выплаты будут осуществляться по взаимному согласию и вычитаться из ежемесячного зарплатного чека.
Кстати, ранее мы писали, что GMO Internet Group планирует запустить сервис облачного майнинга Z.com. Сервис уже работает.
текст: Марина Шматкова, фото: Pixabay
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