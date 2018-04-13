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В Екатеринбурге начали собирать фотографии для «Бессмертного полка»
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В Екатеринбурге начали собирать фотографии для «Бессмертного полка» 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге началась подготовка к проведению ежегодной акции «Бессмертный полк», которая пройдет в День Победы. Желающие принять в ней участие уже могут отнести фотографии ветеранов в фотосалоны для изготовления транспарантов. Как рассказал Е1.RU координатор «Бессмертного полка» по Свердловской области Валерий Басай, акцию поддержали около 40 салонов.
— На нашем сайте есть раздел с адресами фотосалонов, с которыми мы работаем. Установлена единая цена на изготовление транспаранта — 400 рублей. Заказывать лучше заранее, так как некоторым фотографиям необходима доработка. Иногда приносят фото, которые нужно восстанавливать, ретушировать. От этого цена может возрасти, — добавил Валерий Басай.
По его словам, транспаранты с фотографиями ветеранов нужно успеть подготовить до 1 мая 2018 года.
Узнать всю информацию о подготовке к акции — где напечатать транспарант, как это сделать, где будет проходить сбор — можно по телефону горячей линии: +7 (343) 213-05-31. Более подробная информация о шествии появится на следующей неделе.
Акция «Бессмертный полк» состоится в Екатеринбурге уже в шестой раз.
Отчет о том, как это было в прошлом году, можно посмотреть здесь.
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