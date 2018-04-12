Вьетнам ужесточит регулирование криптовалютного рынка

Согласно документу, правительство Вьетнама требует усилить управление деятельностью, связанной с криптовалютами.

"Торговля криптовалютами и инвестирование в них становятся все более сложными и пугающими и могут повлиять на стабильность рынка", — приводит агентство цитаты из директивы правительства.

Отмечается, что это регулирование происходит на фоне расследования деятельности местной компании Modern Tech Jsc, которую обвиняют в скамминге (мошенничестве через знакомство с жертвами в интернете — ред.) на сумму в 660 миллионов долларов за покупку криптовалют iFan и Pincoin.

Согласно директиве, власти предупредили финансовые институты о будущих проверках.