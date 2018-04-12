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Вьетнам ужесточит регулирование криптовалютного рынка
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Вьетнам ужесточит регулирование криптовалютного рынка 

Прайм 2 часа назад
МОСКВА, 12 апр ПРАЙМ. Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук в среду подписал директиву об ужесточении регулирования криптовалютного рынка, сообщило агентство Франс-Пресс.
Согласно документу, правительство Вьетнама требует усилить управление деятельностью, связанной с криптовалютами.
"Торговля криптовалютами и инвестирование в них становятся все более сложными и пугающими и могут повлиять на стабильность рынка", — приводит агентство цитаты из директивы правительства.
Отмечается, что это регулирование происходит на фоне расследования деятельности местной компании Modern Tech Jsc, которую обвиняют в скамминге (мошенничестве через знакомство с жертвами в интернете — ред.) на сумму в 660 миллионов долларов за покупку криптовалют iFan и Pincoin.
Согласно директиве, власти предупредили финансовые институты о будущих проверках.
Торговля криптовалютами является незаконной во Вьетнаме, где виртуальные валюты не признаны Центробанком легальным платежным средством. Однако в стране не существует законов, которые бы напрямую запрещали владение криптовалютными активами.
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