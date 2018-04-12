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Цены на жилье в Лас-Вегасе продолжают расти
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Цены на жилье в Лас-Вегасе продолжают расти 

Prian.ru 45 минут назад
Фото: Prian.ru
GLVAR сообщила, что средняя цена существующего односемейного дома в Южной Неваде в марте составила $280 000. Это на 1,8% выше по сравнению с предыдущим месяцем и на 15,7% больше относительно марта 2017 года. Средняя цена местных кондоминиумов и таунхаусов достигла в прошлом месяце $160 000, что на 30,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает World Property Journal.
Президент GLVAR отметил, что цены на жилье и продажи, как правило, растут весной, но в этом году — быстрее, чем обычно. Частично — из-за нехватки предложения: свободных объектов на рынке сейчас на 30% меньше, чем год назад.
В марте было продано 3 886 единиц жилья. По сравнению с прошлым годом, продажи снизились на 1,3% для домов, но увеличились на 3,7% для квартир и таунхаусов. К концу прошлого месяца на рынок было выставлено 3 835 односемейных дома, что на 30,1% меньше, чем год назад, и чуть больше 760 квартир и таунхаусов, что на 6,4% больше по сравнению с 2017 годом.
В Южной Неваде запаса имеющегося для продажи жилья меньше, чем на два месяца, что говорит о сильной напряженности и дисбалансе рынка.
Общая стоимость местных сделок с недвижимостью в марте составила более $1 млрд для домов и около $126 миллионов для квартир, многоэтажных кондо и таунхаусов. По сравнению с прошлым годом, общий объем продаж в прошлом месяце вырос на 14,9% для домов и на 33,5% для квартир и таунхаусов.
Недвижимость продается быстрее, чем в прошлом году. В марте 82% всех существующих местных домов и 89% кондоминиумов и таунхаусов были реализованы в течение 60 дней по сравнению с 75,9% и 81,2% соответственно в аналогичный период 2017 года.
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