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«Силовым машинам» необходима помощь государства в доступе на внешний рынок
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«Силовым машинам» необходима помощь государства в доступе на внешний рынок 

ТАСС 2 часа назад
"Силовым машинам" необходима помощь государства в доступе на внешний рынок, который заметно осложнился — глава совета директоров.
ТАСС: последние новости
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