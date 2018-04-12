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«Силовым машинам» необходима помощь государства в доступе на внешний рынок
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«Силовым машинам» необходима помощь государства в доступе на внешний рынок
ТАСС
2 часа назад
Комментарии
"Силовым машинам"
необходима помощь государства в доступе на внешний рынок, который заметно осложнился — глава совета директоров.
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