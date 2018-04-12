Свои любимые книги измайловцы прочитают вслух 

Акция «Читаем вместе. Читаем вслух» состоится в районной библиотеке №82.
Фонд взрослой литературы библиотеки №82 проведет 19 апреля акцию в рамках Всемирного дня книги и авторского права по чтению литературы вслух, который отмечается 23 апреля. Посетители смогут прочитать отрывки из своих любимых произведений.
Чтение, по мнению организаторов, — это движение вперед, а цель акции — показать способ взаимодействия с окружающим миром и как чтение передает эмоции человека вместе со звучащим словом.
Сотрудники библиотеки полагают, что эта необычная концертная программа вдохновит посетителей читать больше, читать с удовольствием, читать с радостью.
Акция состоится по адресу: Измайловский проспект, д. 83. Начало в 15 часов.
Вход свободный.