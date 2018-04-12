Свои любимые книги измайловцы прочитают вслух

Акция «Читаем вместе. Читаем вслух» состоится в районной библиотеке №82.

Фонд взрослой литературы библиотеки №82 проведет 19 апреля акцию в рамках Всемирного дня книги и авторского права по чтению литературы вслух, который отмечается 23 апреля. Посетители смогут прочитать отрывки из своих любимых произведений.

Чтение, по мнению организаторов, — это движение вперед, а цель акции — показать способ взаимодействия с окружающим миром и как чтение передает эмоции человека вместе со звучащим словом.

Сотрудники библиотеки полагают, что эта необычная концертная программа вдохновит посетителей читать больше, читать с удовольствием, читать с радостью.

Акция состоится по адресу: Измайловский проспект, д. 83. Начало в 15 часов.

Вход свободный.