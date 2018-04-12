Ралли алюминия застопорилось

Цены на алюминий утратили часть позиций, достигнутых после резкого скачка, происходившего во вторник. Инвесторы решили воспользоваться сокращением мирового предложения алюминия (без учета Китая ) на 13%, сообщает Dow Jones.

Фьючерсы на алюминий на LME торговались с понижением на 1,5%, по 2213 доллара за тонну. Тем не менее котировки за последнюю неделю выросли на 10,3%.

Фьючерсы на медь на LME упали в цене на 1,7% до 6965 долларов за тонну. Золото на рынке спот снизилось в цене на 0,5% до 1346,36 доллара за тройскую унцию.

Падение цен на алюминий произошло после того, как трейдеры стали распродавать металл, хранящийся на LME, сократив в четверг его запасы в биржевых хранилищах на 94 450 тонн, или на 7,6%. В предыдущие дни алюминий резко дорожал, так как страны Запада стали прекращать сотрудничество с компанией РУСАЛ , вторым мировым производителем алюминия, после ввода США санкций в отношении этой компании и ее владельца Олега Дерипаски

Рекордный объем сделок, зафиксированный во вторник, также почти повторился в среду, однако торги в четверг проходят уже в более спокойном ключе, замечает Аластер Мунро, брокер Marex Spectron.

"Вчера на рынке алюминия доминировали агрессивные покупки", — сообщил Мунро, добавив, что за последнюю неделю короткие позиции по алюминию в Лондоне сократились почти вдвое.

"Рынок алюминия, похоже, преодолел первоначальный шок, возникший, когда США объявили о санкциях против России ", — заметили в Commerzbank.

В первой половине этой недели ралли цен на алюминий ускорилось, когда Лондонская биржа металлов пересмотрела свою позицию по торговле алюминием, производимым РУСАЛом. Если в начале LME не спешила реагировать на действия властей США, то потом все-таки объявила о прекращении допуска алюминиевых марок РУСАЛа на торги. В среду также стало известно о том, что Moody's и Fitch отозвали свои рейтинги облигаций РУСАЛа.

Компания Glencore, второй по величине алюминиевый трейдер в мире, объявила форс-мажор по контрактам на поставку примерно 50 000 российского алюминия, сообщает Bloomberg . Объявление форс-мажора позволяет отказаться от исполнения контрактов ввиду чрезвычайных и обстоятельств.

Между тем цинк торговался с понижением на 3,3%, по 3116,50 доллара за тонну, олово снизилось в цене на 0,55% до 20 840 долларов за тонну, никель подешевел на 1,56% до 13 610 долларов за тонну, а свинец — на 2,13% до 2340 долларов за тонну.