Ещё
После взлета доллара операторы зафиксировали рекордное посещение интернет-магазинов электроники
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

После взлета доллара операторы зафиксировали рекордное посещение интернет-магазинов электроники 

Карельские вести 59 минут назад
Фото: Карельские вести
За три дня трафик вырос почти вдвое
Небывалый интерес к интернет-магазинам техники и электроники зафиксировали операторы связи в Москве в период взлета курса доллара. Только за последние три дня с 9 по 11 апреля объем трафика на сайтах по продаже телефонов и бытовых приборов увеличился почти вдвое.
Как рассказали «КВ» специалисты одной из ведущих телеком-компаний, такое активное посещение онлайн-магазинов может быть связано со скачками курсов валют и слухами о том, что техника вот-вот начнет серьезно дорожать.
— Объем трафика превысил средние показатели этого года практически на 50%, — говорит руководитель пресс-службы компании Татьяна Мартьянова. — Доля трафика на эти сайты по сравнению с февралем-мартом 2018 года составила 30% от общего трафика на онлайн-магазины. Кроме того, — отметила Мартьянова, — вырос трафик на онлайн-магазины товаров широкого профиля (одежда, аксессуары, детские товары и товары для дома) и новостные ресурсы на 7% и 20% соответственно.
Карельские вести: последние новости
США ударили по России новыми санкциями: 38 лиц и 15 структур Цена предпочтения Утвержден график уничтожения крыс в апреле в Петрозаводске
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса208
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому144
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ141
Улюкаев удивил тюремным досугом68
«Судный день» стал на минуту ближе162
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
02:53
Звезда «Тихого Дона» рассказала о драках с мужем
Шоу-бизнес
04:06
Порошенко частично аннулирует дружбу с РФ
Украина В мире
06:49
Медведев раскритиковал заявления стран НАТО
Политика
04:06
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ
В мире Украина
20:36
Восьмиклассников проверят на наркотики
Образование Новости Москвы
02:05
Москвичам установят «Умные счетчики»
Новости Москвы
00:41
Путин не планирует общаться с Трампом
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение