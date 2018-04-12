После взлета доллара операторы зафиксировали рекордное посещение интернет-магазинов электроники

За три дня трафик вырос почти вдвое

Небывалый интерес к интернет-магазинам техники и электроники зафиксировали операторы связи в Москве в период взлета курса доллара. Только за последние три дня с 9 по 11 апреля объем трафика на сайтах по продаже телефонов и бытовых приборов увеличился почти вдвое.

Как рассказали «КВ» специалисты одной из ведущих телеком-компаний, такое активное посещение онлайн-магазинов может быть связано со скачками курсов валют и слухами о том, что техника вот-вот начнет серьезно дорожать.