После взлета доллара операторы зафиксировали рекордное посещение интернет-магазинов электроники 

За три дня трафик вырос почти вдвое
Небывалый интерес к интернет-магазинам техники и электроники зафиксировали операторы связи в Москве в период взлета курса доллара. Только за последние три дня с 9 по 11 апреля объем трафика на сайтах по продаже телефонов и бытовых приборов увеличился почти вдвое.
Как рассказали «КВ» специалисты одной из ведущих телеком-компаний, такое активное посещение онлайн-магазинов может быть связано со скачками курсов валют и слухами о том, что техника вот-вот начнет серьезно дорожать.
— Объем трафика превысил средние показатели этого года практически на 50%, — говорит руководитель пресс-службы компании Татьяна Мартьянова. — Доля трафика на эти сайты по сравнению с февралем-мартом 2018 года составила 30% от общего трафика на онлайн-магазины. Кроме того, — отметила Мартьянова, — вырос трафик на онлайн-магазины товаров широкого профиля (одежда, аксессуары, детские товары и товары для дома) и новостные ресурсы на 7% и 20% соответственно.