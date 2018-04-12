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Минфин США подтолкнул рубль вверх
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Прагматизм Минфина США подтолкнул рубль вверх 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Восстановление курса рубля продолжилось после заявления главы Минфина США о неоправданности санкций против российского государственного долга, сообщает Reuters.
«Рубль сильно дорожает утром четверга, продолжая начавшееся накануне восстановление после минимумов 2016 года благодаря дорогой нефти и комментариям министра финансов США о нежелательности запрещать владение российским госдолгом, при этом ситуация вокруг Сирии остается основным фактором давления и сегодня», — отмечает агентство.
К 13:00 мск курс доллара к рублю снизился на 66 копеек и составил 61,92 рубля, курс евро — 76,40 рубля (минус 1,04 рубля). Нефть Brent на лондонской бирже ICE с поставками в июне стоила 72 доллара за баррель (минус 0,08 процента к закрытию предыдущих торгов). Цена майских фьючерсов на американскую WTI составила 66,80 доллара за баррель (плюс 0,03 процента).
11 апреля министр финансов США Стивен Мнучин вновь озвучил свою позицию и заявил, что антироссийские санкции не должны быть направлены против госдолга России.
Днем ранее стало известно, что в Конгрессе США готовится пакет санкций против госдолга и госбанков России. Законопроект предусматривает введение полного запрета для американских физических и юридических лиц на любые операции с российским госдолгом.
В феврале американское финансовое ведомство в своем докладе рекомендовало не вводить санкции для российского рынка госдолга. Это может дестабилизировать международные финансовые рынки, считают в министерстве.
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