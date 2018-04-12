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Официальный курс евро упал на 2,5 рубля
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ЦБ понизил официальный курс евро на 2,5 руб., доллара — на 2 руб.
Rambler News Service
1 час назад
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РИА Новости
Банк России
понизил официальный курс доллара расчетами на завтра на 1,997 руб. — до 62,07 руб., свидетельствуют данные ЦБ.
Курс евро понижен на 2,53 руб. — до 76,76 руб.
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