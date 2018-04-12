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Акция «Убери за своим питомцем» пройдет в Москве 14 апреля
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Акция «Убери за своим питомцем» пройдет в Москве 14 апреля 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова.
«Мы 14 апреля совместно с Молодежным советом при столичном департаменте ЖКХ (жилищно-коммунального хозяйства— прим. Агентства городских новостей «Москва»), членами молодежных палат районов и общественными организациями столицы проведем акцию «Убери за своим питомцем», в ходе которой будем раздавать диспенсеры для хозяев собак в разных районах Москвы. Наши волонтеры также проведут информационную кампанию для москвичей, выгуливающих своих питомцев», — сказала З. Зотова
Она отметила, что необходимость такой акции обусловлена, в первую очередь, заботой о здоровье населения.
«Загрязнения улиц и парковых зон экскрементами собак, отсутствие культуры и социальной ответственности при выгуле домашних животных— чрезвычайно острая тема. Если акция пройдет успешно, мы будем обсуждать вопрос о ее включении во все общегородские субботники», — заключила З. Зотова
Ранее сообщалось, что акция «Убери за своим питомцем» может пройти в апреле.
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