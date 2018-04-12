Рынок между твитами Трампа 

Среда, 11 апреля, 14:00 по Москве. Дональд Трамп публикует свой исторический твит: «Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят». Доллар, который начал день с 63, взлетает до 65. Европейские рынки идут вниз.
В 14.30 Трамп публикует следующий твит. В этот раз он пишет, что нет повода для холодной войны, и задает вопрос: «Прекратим гонку вооружений?» После второго высказывания президента рынок развернулся.
Алексей Антонов трейдер «Алор-брокер» «Мы заработали, потому что мы в районе 58 рублей покупали доллары, и после трех дней роста, которые мы с вами видели сегодня, позиции закрыли по доллару. Будем ждать в районе 60. Все это изначально было похоже на спекуляцию — этот трехдневный рост в районе 10% при растущей нефти и при падающем долларе, все это выглядит как спекуляция».
Первый твит Трампа не только в моменте уронил рубль, но и подстегнул нефть. Brent, которая до этого вела себя довольно спокойно в районе 71 доллара, подскочила до 72. Позже оборонные силы Саудовской Аравии сообщили, что по ним нанес ракетный удар Йемен. ПВО сбили две баллистические ракеты. Еще утром были сообщения, что саудиты сбили йеменский беспилотник. И не очень было понятно, что же они все-таки сбили: дрон, ракеты или и то, и другое. Главное для российского рынка, что на сообщениях о ракетном ударе по королевству нефть взлетела уже до 73 долларов. О жизни между твитами Трампа и событиями на Ближнем Востоке говорит президент компании «Московские партнеры» Евгений Коган:
Евгений Коган управляющий директор компании «Московские партнеры» «Когда всем совсем стало страшно в тот момент, когда Трамп твитнул: „Ужас, ужас. Я сейчас покажу всем кузькину мать“, а примерно это так звучало, было понятно, что, в общем-то, эта кузькина мать уже в ценах утренних. Соответственно, что он сказал? Он ничего нового не сказал. Он сказал всем: „Ай-я-яй“. Замечательно, значит, можно было в этот момент спокойно купить индекс РТС, который после этого сделал плюс 4% наверх».
Когда доллар пробил 65, московские обменники атаковали граждане, решившие, что настал лучший час для покупки валюты. Тогда же в банк приехал главный редактор Business FM Илья Копелевич, решивший, что наступил лучший час для продажи долларов. Но немного опоздал и в итоге лишился части прибыли.
Илья Копелевич главный редактор Business FM «Я приехал в банк в шесть часов вечера. Закрываю депозит. Меня уговаривают не закрывать, не конвертировать: потеряете проценты, а почему вы думаете, что доллар обязательно упадет? Разговаривали, разговаривали, в тот момент было 64. Переходим к конвертации — вдруг 62, 61,94. Вот так вот буквально за 15 минут я потерял несколько десятков тысяч рублей. Точнее, недополучил».
А биржи в этот момент читали заявления главы Пентагона Джеймса Мэттиса. США все еще изучают разведданные о химической атаке в Сирии. Министр обороны, конечно, не исключает применения силы. Но вылет ракет явно откладывается. Американский президент опубликовал еще несколько твитов, в итоге он обвинил во всех разногласиях с Россией демократов. А глава американского Минфина Стивен Мнучин заявил, что Вашингтону не следует вводить санкции против российского госдолга. На этих примирительных высказываниях рубль вырос до 62 за доллар.