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Мужчина был ошеломлен, увидев, что эта девушка хотела сделать в банке. Но то, что он сделал дальше — бесценно!
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Мужчина был ошеломлен, увидев, что эта девушка хотела сделать в банке. Но то, что он сделал дальше — бесценно! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Несколько дней назад я стоял в очереди в банке. Молодая девушка (возраст колледжа) стояла позади меня с небольшой стеклянной баночкой, на треть заполненной монетами. Я сказал ей, что она должна была насобирать полную банку, прежде чем обналичивать ее. Она сказала, что у нее не было других денег и, что она вынуждена была обналичить ее сейчас (вероятно, там было около 5 долларов США).
Я помню, как 30 лет назад был бедным студентом колледжа. Итак, когда я добрался до кассира, я сказал ей снять 50 долларов с моего счета, и когда подойдет очередь девушки, внести мои 50 долларов на ее счет.
Кассир спросил меня: «Зачем? Вы ее знаете?».
Я ответил, что не знаю ее, но мне показалось, что ей нужны деньги больше, чем мне, и я просто «заплатил вперед». Кассир сказала мне, что это одна из самых приятных вещей, которые она когда-либо видела.
Я чувствовал себя хорошо. И я тайно попросил нашего Небесного Отца благословить и юную леди и меня, потому что у меня совсем не осталось денег.
Сегодня вечером, в конце моей рабочей недели, мой последний клиент был ответом на мою молчаливую молитву. Их счет за ужин составлял всего лишь 49 долларов, но они оставили мне чаевые в размере 50 долларов… ту же сумму, которую я дал молодой девушке на этой неделе! Они дали мне не обычные 18% — 20%, а 100% чаевых!
Кто-то «заплатил» за меня! Карма! Я чувствовал себя благословенным! Помните: «Оплата вперед» в конце-концов вернется к вам! У всех впереди потрясающая неделя!
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