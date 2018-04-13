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Правительство выступило за валютный контроль над сделками с криптовалютой от 600 тыс. рублей
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Правительство выступило за валютный контроль над сделками с криптовалютой от 600 тыс. рублей 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
Правительство высказалось в пользу доработки законопроекта «О цифровых финансовых активах», нацеленного на закрепление в российском праве определения финансовых активов, которые создаются с использованием цифровых технологий, путем ввода таких понятий как криптовалюта и др., сообщают «Известия».
По мнению правительства, прибыль от сделок с криптовалютой должна облагаться налогом, при этом обмен криптовалют на сумму от 600 тыс. руб. должен обязательно подпадать под валютный контроль. Но в целом кабинет министров поддержал законопроект депутатов «О цифровых финансовых активах», отмечает издание.
Сегодня в России действует обязательный валютный контроль в отношении банковских операций на сумму от 600 тыс. рублей в рамках закона против отмывания доходов и финансирования терроризма.
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