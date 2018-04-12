Купить криптовалюту: на фоне обвала рубля в России возрастает интерес к этой форме денег

Из-за быстрого падения курса рубля, всё больше россиян начинают искать в интернете, как купить биткойн и криптовалюту за рубли.

Об этом свидетельствует динамика поисковых запросов на территории России . Результаты анализа с помощью сервиса Google Trends, который позволяет определить частоту запроса по отношению к их общему объему, показали, что в последнее время россияне всё чаще интересует вопрос покупки виртуальной валюты. При этом наибольшее внимание уделяется биткойну, что можно увидеть на графике.

Помимо повышения общей заинтересованности данные показывают, что рост запросов, в которых россияне хотят узнать, как купить криптовалюту за рубли.

В последнем случае изменения более заметны. Это свидетельствует не только о росте доверия россиян к цифровой экономике, но и о повышении привлекательности криптовалют в качестве средства сбережения.

Ранее мы сообщали, что в 2018 году Госдума рассмотрит 27 законопроектов о криптовалюте и блокчейне.

текст: Иван Маличенко, фото: 123RF