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Купить криптовалюту: на фоне обвала рубля в России возрастает интерес к этой форме денег
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Купить криптовалюту: на фоне обвала рубля в России возрастает интерес к этой форме денег 

BitCryptoNews 30 минут назад
Фото: BitCryptoNews
Из-за быстрого падения курса рубля, всё больше россиян начинают искать в интернете, как купить биткойн и криптовалюту за рубли.
Об этом свидетельствует динамика поисковых запросов на территории России. Результаты анализа с помощью сервиса Google Trends, который позволяет определить частоту запроса по отношению к их общему объему, показали, что в последнее время россияне всё чаще интересует вопрос покупки виртуальной валюты. При этом наибольшее внимание уделяется биткойну, что можно увидеть на графике.
Помимо повышения общей заинтересованности данные показывают, что рост запросов, в которых россияне хотят узнать, как купить криптовалюту за рубли.
В последнем случае изменения более заметны. Это свидетельствует не только о росте доверия россиян к цифровой экономике, но и о повышении привлекательности криптовалют в качестве средства сбережения.
Ранее мы сообщали, что в 2018 году Госдума рассмотрит 27 законопроектов о криптовалюте и блокчейне.
текст: Иван Маличенко, фото: 123RF
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