Председатель Мосгордумы проведет «Тотальный диктант»

Алексей Шапошников. В субботу, 14 апреля, Московский парламентский центр станет одной из площадок, где пройдет «Тотальный диктант». Текст из романа Гузель Яхиной «Дети мои» участникам акции прочитает председатель Мосгордумы

— Уверен, что уже ставшая доброй традицией акция позволит тысячам москвичей, жителям всей нашей страны и зарубежных государств проверить свою грамотность, — сказал Алексей Шапошников. — Таким образом, все мы вносим свой посильный вклад в популяризацию русского языка как нашего национального достояния.

В этом году диктант в Москве пройдет на более чем 500 площадках.

— Около 200 участников международной акции напишут диктант в Московской городской думе, — сообщил Шапошников. — Приглашаю всех присоединиться к образовательному проекту и написать «тотальный диктант».

СПРАВКА

«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция, направленная на популяризацию грамотности. В 2018 году акция пройдет в 15-й раз во многих российских городах. В прошлом году она охватила 866 городов. Ее участниками стали свыше 200 тысяч человек.

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