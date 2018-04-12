Инди-игры, которые нам присылают: партия третья 

Очередная подборка коротких рекомендаций.
Не все игры, которые присылают нашему куратору Steam, попадают в рубрику «Инди-находки». Но мы играем и пишем небольшие рекомендации на каждый тайтл, а потом выкладываем их на сайт. Вот новая подборка таких ревью.
Цена: 61 рубль
Симулятор матери, в котором можно случайно уронить ребёнка в мусорную корзину или заляпать всю комнату с помощью грязного подгузника. Всё как в жизни.
Цена: 133 рубля
Простенькая стратегия в космосе: строишь генераторы и обороняешь базу от врагов. Несколько типов строений, много уровней.
Цена: 133 рубля
Платформер в духе Super Meat Boy. Не без недостатков (баги, например), но всё равно хороший.
Цена: 106 рублей
Необычная головоломка, в которой нужны не только мозги, но и реакция. Игрок управляет одновременно роботом и небольшим зондом в космосе, пока персонажи задаются философскими вопросами.
Цена: 29 рублей
Интересный минималистичный платформер с загадочным сюжетом. Немного напоминает Thomas Was Alone.
Цена: 29 рублей
Shoot'em up с водкой вместо патронов. Весёлая, хотя упор на мемы и стереотипы может оттолкнуть.
Цена: 133 рубля (26 рублей со скидкой 80%)
Bullet hell с крутым визуальным стилем, подозрительно похожий на Luftrausers. В главной роли — монгольфьер. Играть весело и сложно.
Цена: 133 рубля
Хорошая, оригинальная трёхмерная головоломка, в которой можно замедлять, ускорять и останавливать время. Жаль, что в раннем доступе.
Цена: 129 рублей
Аренный шутер, в котором враги наступают волнами. Есть система апгрейдов, играть приятно, но геймплей может надоесть спустя пару часов — уж очень монотонный.
Цена: 82 рубля
Крутая и очень сложная головоломка. На всех уровнях одна цель — закрасить всё чёрным, но каждый раз это нужно сделать новым способом.
Цена: 399 рублей
Симулятор капитана корабля для тех, кто любит игры, состоящие из сплошных меню. Реалистичный и сложный.
Цена: 259 рублей
Неплохой двухмерный Tower Defence в фантастическом сеттинге. Графика могла быть и лучше, но геймплей увлекает.
Цена: 400 рублей
Необычный геймплей: играешь за источник света в кромешной темноте, пытаешься найти выход. Видишь только то, что освещаешь.
Цена: 279 рублей
Головоломка в раннем доступе: исследователь бегает по подземельям и собирает сундуки. Любителям жанра подойдёт.
Цена: 435 рублей
Красивая игра с оригинальным сюжетом про девушку, которая пытается справиться с монстрами в своём подсознании. Жаль, немного «сломанная»: встречаются баги и плохо работающие механики.
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