Инди-игры, которые нам присылают: партия третья

Очередная подборка коротких рекомендаций.

Не все игры, которые присылают нашему куратору Steam, попадают в рубрику «Инди-находки». Но мы играем и пишем небольшие рекомендации на каждый тайтл, а потом выкладываем их на сайт. Вот новая подборка таких ревью.

Цена: 61 рубль

Симулятор матери, в котором можно случайно уронить ребёнка в мусорную корзину или заляпать всю комнату с помощью грязного подгузника. Всё как в жизни.

Цена: 133 рубля

Простенькая стратегия в космосе: строишь генераторы и обороняешь базу от врагов. Несколько типов строений, много уровней.

Цена: 133 рубля

Платформер в духе Super Meat Boy. Не без недостатков (баги, например), но всё равно хороший.

Цена: 106 рублей

Необычная головоломка, в которой нужны не только мозги, но и реакция. Игрок управляет одновременно роботом и небольшим зондом в космосе, пока персонажи задаются философскими вопросами.

Цена: 29 рублей

Интересный минималистичный платформер с загадочным сюжетом. Немного напоминает Thomas Was Alone.

Цена: 29 рублей

Shoot'em up с водкой вместо патронов. Весёлая, хотя упор на мемы и стереотипы может оттолкнуть.

Цена: 133 рубля (26 рублей со скидкой 80%)

Bullet hell с крутым визуальным стилем, подозрительно похожий на Luftrausers. В главной роли — монгольфьер. Играть весело и сложно.

Цена: 133 рубля

Хорошая, оригинальная трёхмерная головоломка, в которой можно замедлять, ускорять и останавливать время. Жаль, что в раннем доступе.

Цена: 129 рублей

Аренный шутер, в котором враги наступают волнами. Есть система апгрейдов, играть приятно, но геймплей может надоесть спустя пару часов — уж очень монотонный.

Цена: 82 рубля

Крутая и очень сложная головоломка. На всех уровнях одна цель — закрасить всё чёрным, но каждый раз это нужно сделать новым способом.

Цена: 399 рублей

Симулятор капитана корабля для тех, кто любит игры, состоящие из сплошных меню. Реалистичный и сложный.

Цена: 259 рублей

Неплохой двухмерный Tower Defence в фантастическом сеттинге. Графика могла быть и лучше, но геймплей увлекает.

Цена: 400 рублей

Необычный геймплей: играешь за источник света в кромешной темноте, пытаешься найти выход. Видишь только то, что освещаешь.

Цена: 279 рублей

Головоломка в раннем доступе: исследователь бегает по подземельям и собирает сундуки. Любителям жанра подойдёт.

Цена: 435 рублей

Красивая игра с оригинальным сюжетом про девушку, которая пытается справиться с монстрами в своём подсознании. Жаль, немного «сломанная»: встречаются баги и плохо работающие механики.

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