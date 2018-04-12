«Спекулянтам стоит начать покупать войну»

Российский рубль сегодня, 12 апреля, укрепляется. укреплением в парах с иностранными валютами. Сейчас, пока нет новой внешней информации, валютный рынок может начать консолидацию в пределах 61,50-63 руб. за доллар и 76-78 руб. за евро.

Главная эта информация — ситуация по Сирии — ударит по ним США или нет. При этом ответный удар России , естественно, будет рассмотрен Вашингтоном в качестве casus belli. Россия, конечно, может сохранить лицо, нанеся удар не по кораблям и самолетам западной коалиции, а по очагам сопротивления террористов.

Вместе с тем известно старое правило: продавай на ожиданиях, покупай на событиях. С нашей точки зрения, удар западной коалиции уже в значительной степени в ценах на валюту. И после того, как он случится, а вероятность этого очень высокая, почти 100%, можно будет ожидать укрепления рубля и роста котировок российских акций. Так что спекулянтам, однозначно, стоит сделать ставку на данный сценарий и начать покупать войну. В случае же глобального ядерного конфликта ни деньги, ни акции уже никому не понадобятся.