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«Спекулянтам стоит начать покупать войну»
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«Спекулянтам стоит начать покупать войну» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Российский рубль сегодня, 12 апреля, укрепляется. укреплением в парах с иностранными валютами. Сейчас, пока нет новой внешней информации, валютный рынок может начать консолидацию в пределах 61,50-63 руб. за доллар и 76-78 руб. за евро.
Главная эта информация — ситуация по Сирии — ударит по ним США или нет. При этом ответный удар России, естественно, будет рассмотрен Вашингтоном в качестве casus belli. Россия, конечно, может сохранить лицо, нанеся удар не по кораблям и самолетам западной коалиции, а по очагам сопротивления террористов.
Вместе с тем известно старое правило: продавай на ожиданиях, покупай на событиях. С нашей точки зрения, удар западной коалиции уже в значительной степени в ценах на валюту. И после того, как он случится, а вероятность этого очень высокая, почти 100%, можно будет ожидать укрепления рубля и роста котировок российских акций. Так что спекулянтам, однозначно, стоит сделать ставку на данный сценарий и начать покупать войну. В случае же глобального ядерного конфликта ни деньги, ни акции уже никому не понадобятся.
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