Ещё
Акция «Сирень Победы» пройдет в районе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Акция «Сирень Победы» пройдет в районе 

Управа района Мещанский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
Префектура Центрального округа города Москвы 26 апреля проведет акцию «Сирень победы» по адресу: Переяславский переулок, дом 6.
В мероприятии поучаствуют префект ЦАО Владимир Говердовский и депутат Государственной Думы Николай Гончар.
Акция приурочена к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. В рамках «Сирени Победы» запланировано проведение торжественных митингов и праздничных концертов, возложение цветов.
Кроме того, в районе будут высажены саженцы сирени, возрастом от четырех до пяти лет.
Отметим, что для участников префектура Центрально округа организуе полевую кухню.
Начало акции запланировано на 12:20.
Управа района Мещанский города Москвы: последние новости
Экологическая акция пройдет в саду «Эрмитаж» Москвичам установят «Умные счетчики» Открытая общегородская ярмарка вакансий пройдет 11 апреля
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса208
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому144
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ141
Улюкаев удивил тюремным досугом68
«Судный день» стал на минуту ближе162
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
02:53
Звезда «Тихого Дона» рассказала о драках с мужем
Шоу-бизнес
04:06
Порошенко частично аннулирует дружбу с РФ
Украина В мире
06:49
Медведев раскритиковал заявления стран НАТО
Политика
04:06
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ
В мире Украина
20:36
Восьмиклассников проверят на наркотики
Образование Новости Москвы
02:05
Москвичам установят «Умные счетчики»
Новости Москвы
00:41
Путин не планирует общаться с Трампом
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение