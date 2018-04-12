Акция «Сирень Победы» пройдет в районе 

Префектура Центрального округа города Москвы 26 апреля проведет акцию «Сирень победы» по адресу: Переяславский переулок, дом 6.
В мероприятии поучаствуют префект ЦАО Владимир Говердовский и депутат Государственной Думы Николай Гончар.
Акция приурочена к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. В рамках «Сирени Победы» запланировано проведение торжественных митингов и праздничных концертов, возложение цветов.
Кроме того, в районе будут высажены саженцы сирени, возрастом от четырех до пяти лет.
Отметим, что для участников префектура Центрально округа организуе полевую кухню.
Начало акции запланировано на 12:20.