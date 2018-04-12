Сочи взамен Таиланда: куда летят курганские туристы, когда взлетает курс доллара

Одна из самых обсуждаемых тем недели — новые рекорды роста валютных курсов. Сегодня, 12 апреля, доллар перевалил за 63 рубля, евро впервые за два года — за 78 рублей. Для тех курганцев, кто уже упаковал вещи и спланировал отпуск, новости не самые радостные — бюджет на поездку придётся пересмотреть. А, возможно, задуматься и о смене направления. Мы попросили представителей турагентств города оценить, как изменились планы туристов и почему. Рост цен составил примерно 10%, считают в агентстве Happy tour.

— Пока что мы не знаем, что будет с потоком отдыхающих, но почувствовали, как выросли цены на новые путевки и уже забронированные, но не оплаченные. Цена любого тура за границу увеличилась примерно на 10% за три дня. Все цены на туры за границу привязаны к доллару, и когда был скачок, мы обзванивали всех клиентов, предлагали быстрее оплатить, чтобы цена осталась прежней. Во вторник большинство наших туристов доплатили за путевки, в офисе было очень много людей! Направления не меняются. Традиционно львиная доля — Турция , в этом году также пользуется спросом Испания — из-за адекватных цен и того, что достаточно просто получить визу в эту страну, Греция и, конечно, Россия Сочи , в меньшей степени Крым ), — считает менеджер турагентства Happy tour Роман Слепцов.

Директор турагентства «Натали тур» Наталья Сосновских рассказала, что в первые два дня, когда курс доллара стал резко расти, сотрудникам компании пришлось работать до ночи: слишком велик был наплыв желающих как можно скорее оплатить уже выбранный тур — вдруг валюта вырастет еще сильнее. Еще одна проблема, по словам директора, в том, что около 80% туристов сейчас не могут себе позволить купить валюту и улетают с рублями на руках.

— В некоторых странах Шенгена рубли очень выгодно меняют в арабских обменниках. В Турцию, в Чехию , в Амстердам у меня туристы улетели именно с рублями, — рассказала Наталья. По её словам, клиенты предпочитают Таиланду Вьетнаму более бюджетные варианты. Несмотря на погоду, это Арабские Эмираты и Турция.

Кто может не суетиться и не гадать, что произойдет в ближайшие дни с курсом валют, это зауральцы, купившие путевки на отдых в России.

— Те, кто забронирован на Россию, конечно, сейчас просто сидят и похахатывают — у них все спокойно, все ровно. В основном по российскому направлению летят в Сочи. Вчера просматривала на май туры — в Сочи в это время уже очень тепло. Цены уже подупали, и туристам очень нравятся такие предложения. Стало меньше желающих лететь в Абхазию . По рассказам туристов, местные жители стали хуже относиться к россиянам. Сервис никакой, а ценник высокий, — считает Наталья Сосновских и надеется, что доллар «немного упадет».

Турцию отдыхающие могут променять на Сочи

Директор турагентства «Клуб путешествий» Олег Папшев также предполагает, что курс валюты и, соответственно, стоимость туров за границу в ближайшее время немного снизится. По его словам, в процентном соотношении интерес туристов к путевкам не изменился.

— На первом месте, как и прежде, Турция, особенно для семейного отдыха. Впрочем, если доллар будет сильно расти, то те, кто планировал ехать в Турцию, наверное, поедут не туда, а в Сочи. Потому что отдыхать в любом случае надо, детей на море вывозить надо, — считает Олег.

Также заметны изменения в платежном поведении клиентов.

— Мы всегда заранее предупреждаем клиентов: если курс растет, то стоимость тура тоже. Поэтому основная часть прибежали к нам сами, узнав об изменениях курса по телевизору, и оплатили сумму полностью. Были пара человек, которым мы сами позвонили, но они ответили: «Да ладно… Что уж там… Как будет — так и будет». Если серьезно, курс повлиял только таким образом: те, кто не оплатил до конца, побежали быстрее оплачивать, а те, кто планировал ехать и бронировать, те сели и сидят, думают, что будет дальше, — рассказал директор компании.

Ближайшее будущее у руководителя турагентства опасения не вызывает.

— Большой паники у клиентов не было. У нас народ уже приучен к таким «катаклизмам». И мы тоже. Турбизнес наиболее завязан на курс доллара и евро, так как все расчеты осуществляются в валюте. Даже если мы называем цену на тур в рублях, она, конечно, привязана к курсу. Растет доллар — растет и цена на тур, — считает Олег Папшев.