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В Роскосмосе хотят привлечь частных инвесторов к КВС
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В Роскосмосе хотят привлечь частных инвесторов к КВС 

Карельские вести 2 часа назад
Роскосмос планирует привлечь частных инвесторов к программе КВС, чтобы окупить расходы на станцию, заявил в четверг в эфире телеканала «Россия-24» гендиректор компании Игорь Комаров.
«Мы заинтересованы, чтобы приходили частные компании (на КВС — ред). Может быть, они некоторые функции по эксплуатации, может быть некоторые функции по туризму, проведению научных экспериментов могут взять на себя. Мы также думаем над тем, чтобы привлечь частных инвесторов, окупить эти расходы, повысить эффективность проводимых экспериментов «, — сказал Комаров.
По материалам: ria.ru
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