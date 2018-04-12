Мособлдума приняла законопроект о предоставлении земли в аренду без торгов религиозным организациям

Московская областная дума в первом чтении приняла проект закона о предоставлении земли в аренду без торгов религиозным организациям и казачьим обществам. Соответствующее решение было принято в ходе заседания.

«Проектом закона определяется, что на территориях муниципальных районов Московской области договоры аренды земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, заключаются без проведения торгов с религиозными организациями и казачьими обществами, которым земельные участки предоставляются для осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих обществ», — говорится в пояснительной записке к документу.

Уточняется, что выкуп в собственность арендованных религиозными организациями (объединениями) и казачьими обществами земельных участков сельскохозяйственного назначения не допускается.