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Мособлдума приняла законопроект о предоставлении земли в аренду без торгов религиозным организациям
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Мособлдума приняла законопроект о предоставлении земли в аренду без торгов религиозным организациям 

Агентство «Москва» 42 минуты назад
Московская областная дума в первом чтении приняла проект закона о предоставлении земли в аренду без торгов религиозным организациям и казачьим обществам. Соответствующее решение было принято в ходе заседания.
«Проектом закона определяется, что на территориях муниципальных районов Московской области договоры аренды земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, заключаются без проведения торгов с религиозными организациями и казачьими обществами, которым земельные участки предоставляются для осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих обществ», — говорится в пояснительной записке к документу.
Уточняется, что выкуп в собственность арендованных религиозными организациями (объединениями) и казачьими обществами земельных участков сельскохозяйственного назначения не допускается.
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