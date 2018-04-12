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Замглавы Минэкономразвития назвал пошлины США на сталь нелегитимными
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Замглавы Минэкономразвития назвал пошлины США на сталь нелегитимными 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Россия считает решение США о повышении пошлин на сталь и алюминий нелегитимным, обозначила свое несогласие на площадке ВТО и рассматривает все возможные механизмы реагирования, заявил в интервью РИА Новости замглавы Минэкономразвития Алексей Груздев.
США, обосновав соображениями национальной безопасности, в марте ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%, в том числе из России, которые могут действовать в течение длительного времени. При этом для Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, Южной Кореи и стран Евросоюза Белый дом приостановил действие сборов до 1 мая.
"Мы следим за ситуацией, это очень серьезное решение США, мы уже официально в конце марта на площадке ВТО обозначили свое несогласие с этими мерами. В рамках Совета по торговле ВТО, который проходит каждый месяц, мы обозначили, что считаем такие шаги нелегитимными и юридически необоснованными, и просили дать разъяснения, но таких разъяснений нами получено не было", — сказал замминистра.
По его словам, заседание Совета проходит так, что на нем высказываются страны-члены ВТО. «Россия свое несогласие высказала. С аналогичной позицией выступил еще целый ряд стран», — пояснил Груздев.
В настоящее время процесс пересмотра ставок пошлин США на сталь и алюминий не завершен, отдельные страны проводили двусторонние переговоры с целью получения так называемых «страновых» изъятий — и эти изъятия были анонсированы, напомнил он.
"Поэтому окончательно ситуация пока не урегулирована. Она анализируется в правительстве РФ, я убежден, что необходимые шаги будут предприняты. Все возможные механизмы реагирования — это и ответные меры, или разбирательство на площадке ВТО — рассматриваются, и будет выбран оптимальный вариант", — заключил он.
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