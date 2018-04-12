Замглавы Минэкономразвития назвал пошлины США на сталь нелегитимными

Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, США, обосновав соображениями национальной безопасности, в марте ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%, в том числе из России, которые могут действовать в течение длительного времени. При этом для Аргентины Южной Кореи и стран Евросоюза Белый дом приостановил действие сборов до 1 мая.

"Мы следим за ситуацией, это очень серьезное решение США, мы уже официально в конце марта на площадке ВТО обозначили свое несогласие с этими мерами. В рамках Совета по торговле ВТО, который проходит каждый месяц, мы обозначили, что считаем такие шаги нелегитимными и юридически необоснованными, и просили дать разъяснения, но таких разъяснений нами получено не было", — сказал замминистра.

По его словам, заседание Совета проходит так, что на нем высказываются страны-члены ВТО. «Россия свое несогласие высказала. С аналогичной позицией выступил еще целый ряд стран», — пояснил Груздев.

В настоящее время процесс пересмотра ставок пошлин США на сталь и алюминий не завершен, отдельные страны проводили двусторонние переговоры с целью получения так называемых «страновых» изъятий — и эти изъятия были анонсированы, напомнил он.