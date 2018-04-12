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Рубашки и галстуки: водителей ростовских автобусов заставят надеть форму
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Рубашки и галстуки: водителей ростовских автобусов заставят надеть форму 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Водители основных автобусных маршрутов начнут работать в рубашках, галстуках и жилетках. Облачить своих сотрудников в форму решили в транспортном предприятии «Ростовпассажиртранс».
Предприятие отвечает за автобусы № 3 Лесничество — Главный железнодорожный вокзал, № 3а Главный железнодорожный вокзал — Областная туберкулезная больница, № 4 ГПЗ — Центральный рынок, № 7 Можайская — Главный железнодорожный вокзал, № 16 ВОС — Центральный рынок, № 22 Верхний Темерник — Центральный рынок, № 34 ГПЗ — Центральный рынок, № 58 Сельмаш — Центральный рынок, № 65 Институт сервиса — Центральный рынок, № 71 Центральный рынок — Левенцовский.
— Необходимо купить 800 голубых сорочек, 400 черных брюк и галстуков, 120 белых жилетов-накидок, — сказано в техзадании.
Максимальная цена контракта — 943,6 тысячb рублей. Победителя аукциона выберут 23 апреля. В течение пяти дней после заключения контракта он должен будет купить и привезти в АТП форму для водителей.
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