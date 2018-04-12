Иностранцы способствуют возрождению рынка элитной недвижимости Франции

По данным компании Knight Frank, другими многочисленными покупателями французской «элитки» являются выходцы из Северной Европы, включая Бельгию Люксембург , а также из Швейцарии и Скандинавии. Также растет интерес со стороны представителей Ближнего Востока и США , пишет Mansion Global. Рынок недвижимости Франции начал укрепляться благодаря позитивным экономическим изменениям, начавшимся после победы Эммануэля Макрона в президентских выборах. За 2017 год цены на элитное жилье в стране выросли на 12%. Значительный рост числа запросов и сделок наблюдался на Лазурном берегу, в Провансе, Альпах и юго-западной части страны. В первом квартале 2018 года средние цены на роскошную собственность в Париже варьировались от €16 000 до €18 000 за кв.м. Также «отличился» альпийский курорт Куршевель 1850, где цены на такие объекты составили от €23 000 до €27 000 за «квадрат». Причем покупатели недвижимости в Альпах покупают ее в 80% случаях на стадии строительства. Арендные ставки во Франции тоже остаются стабильными.

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