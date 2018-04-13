Московское УФАС выявило картельный сговор при торгах на поставку расходных медицинских материалов

«Московское УФАС России выявило картельный сговор между ООО «Медстомат» и ООО «Респомед» в ходе проведения трех аукционов на поставку расходных медицинских материалов для ФГКУ «Центральный клинический военный госпиталь Федеральной службы безопасности Российской Федерации» на общую сумму 2,8 млн руб. Ведомство пришло к выводу, что компании в ходе электронных аукционов обменивались в интересах друг друга информацией, пользовались едиными инфраструктурами, что привело к поддержанию цены на торгах (снижение по рассматриваемым аукционам составило от 2% до 3% от начальной (максимальной) цены контрактов). Это позволило ООО «Медстомат» заключить один контракт по цене 484,7 тыс. руб., а ООО «Респомед» — два контракта на общую сумму 2,3 млн руб», — пояснили в пресс-службе.

В связи с этим, как отметили в ведомстве, компании признаны нарушителями запрета на ограничивающие конкуренцию соглашения (п. 2 ч. 1 ст. 11 закона о защите конкуренции).

«В результате противоправных действий ООО «Медстомат» и ООО «Респомед», фактически отказавшихся от ведения конкурентной борьбы, ФГКУ «Центральный клинический военный госпиталь Федеральной службы безопасности Российской Федерации» стало пострадавшей стороной, поскольку было вынуждено закупать требуемые товары по завышенным ценам», — заключили в Московском УФАС.

Ответственность за заключение антиконкурентного соглашения предусмотрена ч. 2 ст. 14.32 КоАП и влечет наложение административного штрафа в размере до 50% от начальной стоимости торгов для юридических лиц и до 50 тыс. руб. для руководителей организаций.