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Московское УФАС выявило картельный сговор на поставку медицинских материалов для военного госпиталя ФСБ
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Московское УФАС выявило картельный сговор на поставку медицинских материалов для военного госпиталя ФСБ 

Агентство «Москва» 1 час назад
Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве (Московское УФАС России) выявило картельный сговор на поставку медицинских материалов для Центрального клинического военного госпиталя Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ на общую сумму 2,8 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Московского УФАС России.
«Московское УФАС России выявило картельный сговор между ООО «Медстомат» и ООО «Респомед» в ходе проведения трех аукционов на поставку расходных медицинских материалов для ФГКУ «Центральный клинический военный госпиталь Федеральной службы безопасности Российской Федерации» на общую сумму 2,8 млн руб.», — говорится в сообщении.
Как уточняется, компании в ходе электронных аукционов обменивались в интересах друг друга информацией, пользовались едиными инфраструктурами, что привело к поддержанию цены на торгах (снижение по рассматриваемым аукционам составило от 2% до 3% от начальной (максимальной) цены контрактов).
«Это позволило ООО «Медстомат» заключить один контракт по цене 484,7 тыс. руб., а ООО «Респомед» — два контракта на общую сумму 2,3 млн руб. Компании признаны нарушителями запрета на ограничивающие конкуренцию соглашения (п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции). В результате противоправных действий ООО «Медстомат» и ООО «Респомед», фактически отказавшихся от ведения конкурентной борьбы, ФГКУ «Центральный клинический военный госпиталь Федеральной службы безопасности Российской Федерации» стало пострадавшей стороной, поскольку было вынуждено закупать требуемые товары по завышенным ценам», — указано в сообщении.
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