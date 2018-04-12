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В Волгоградской области подешевела аренда «однушек»
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В Волгоградской области подешевела аренда «однушек» 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Аренда однокомнатной квартиры в Волгоградской области в первом квартале текущего года подешевела на 0,3%.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» со ссылкой на сайт Domofond.ru, в четвертом квартале 2017 года за нее в месяц надо было заплатить 10 968 рублей, а в первом квартале 2018 года — 10 940 рублей.
Как отмечают специалисты, проанализировавшие информацию по 79 регионам, средняя стоимость найма «однушек» в стране снижается с октября 2017 года. В марте нынешнего года она составила около 15 200 рублей в месяц. Тенденция к понижению аренды однокомнатных квартир зафиксирована в 35 регионах. Так, например, в Курганской и Липецкой областях цены упали на 0,1%, на Алтае и Воронежской области — на 0,7%. В Санкт-Петербурге и Ивановской области — на 4,1 и 4,2% соответственно. Рекордное снижение цены отмечено в Приморском крае — 7,1%.
В 40 регионах съем «однушек» наоборот подорожал. Лидерами здесь являются Якутия и Еврейская автономная область, где средняя цена выросла на 3,9%. В большинстве регионов прирост не превышает 1-1,5%
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