Россиян ждет крах на продуктовом рынке?

Ритейлеры предупреждают, что перебои с доставкой продуктов могут возникнуть по причине того, что производители до сих не установили у себя новую систему «Меркурий»

Россияне уже летом могут столкнуться с дефицитом продуктов. Крупнейшие розничные сети предупредили о возможных перебоях в поставках. Их производители не спешат подключаться к аналогу ЕГАИС — системе «Меркурий».

Как пишут «Ведомости» , около половины из почти полутора тысяч поставщиков продукции животного происхождения не готовы работать по новым правилам. О неготовности работать с «Меркурием» производители заявили крупнейшему российскому ритейлеру — Х5. Он объединяет бренды «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель».

«В настоящий момент в системе электронной ветеринарной сертификации, которая называется «Меркурий», возможно добровольное оформление электронных ветеринарных сертификатов для целого ряда и категорий продукции: это мясо, птица, яйца, рыба, морепродукты, икра, колбасные изделия и еще несколько категорий. С 1 июля для этих категорий, а также для еще примерно такого же количества, в том числе, молочных продуктов всех видов, сыров, рыбной гастрономии, рыбных, молочных, мясных консервов, полуфабрикатов, замороженных и охлажденных, регистрация электронных ветеринарных сертификатов в системе «Меркурий» будет обязательной. У нас большое количество поставщиков продукции, которая подлежит ветеринарной сертификации, со всеми из них мы находимся в контакте, но статус на 10 апреля неутешителен. Порядка всего лишь 50% наших поставщиков готовы к внедрению «Меркурия» в свои бизнес-процессы, но еще порядка 50% не провели комплекс мероприятий по внедрению «Меркурия» либо не провели тестирование собственного оборудования. Поскольку речь идет о довольно большом количестве поставщиков, и, очевидно, что эти поставщики это не только поставщики Х5 Retail Group, но и других розничных компаний, если не будут поставщиками и регулятором приняты меры по ускорению перехода на «Меркурий», то возможны риски, связанные с недопоставками продукции».

Такие же цифры и у краснодарского «Магнита» , только половина его поставщиков зарегистрированы в системе. Ждет ли россиян дефицит продуктов?

Раз правительство приняло план работать по «Меркурию», значит, тому и быть, но краха на продуктовом рынке не будет, считает независимый эксперт по ритейлу Анатолий Фомин

«Уж сколько было копий по ЕГАИС сломано, и тем не менее сегодня все сложилось. Кто не ввел эту систему, просто перестал работать. Другой вопрос, что «Меркурий» по ветеринарному контролю охватывает значительно большее количество участников хозяйственной деятельности. И, на мой взгляд, сложнее именно потому, что количество ассортимента просто на порядок, если не на два больше, чем в алкоголе. Говорить о том, что будет дефицит продуктов, это не так надо бы ставить вопрос. Будет не дефицит продуктов, продукты сами будут, другой вопрос, что будет недостаточное количество хозяйствующих субъектов, способных выполнить поставки с учетом «Меркурия». На конечном потребителе это, конечно, отразится, будет некий сумбур в целом. Сегодня достаточно большое количество, в принципе, уже работают с «Меркурием», и там нет особенных проблем, но это добровольный режим, а скоро наступит обязательный. Действительно достаточно большое количество поставщиков отсекутся, обязательно. Если картина будет удручающая, то, вполне вероятно, можно ожидать еще на полгода льготный режим, чтобы остальные вошли. Краха не будет в любом случае».

Россельхознадзор опроверг сообщения ритейлеров о грядущем дефиците. В ведомстве говорят, что на переход есть еще три месяца и даже после 1 июля можно будет работать с бумажными документами, правда, придется платить штрафы, «не критичные», и дело не в «Меркурии».

Юлия Мелано, официальный представитель Россельхознадзора:

«Все новое всегда встречается в штыки, и удобнее работать по старинке. По старинке работать уже не получится просто потому, что это то же самое, что не говорить по мобильным телефонам и пользоваться исключительно «Почтой России», чтобы обмениваться информацией друг с другом. То же самое происходит у нас и в сфере ветеринарной сертификации. Ранее и до 1 июля эта сертификация осуществляется в бумажном виде, на нее тратится огромное количество бюджетных средств, и это не миллионы, это миллиарды рублей, тогда когда есть бесплатная электронная ветеринарная сертификация. Как правило, мы ожидаем, что в последний месяц, точнее в последние две недели перед тем, как это станет обязательной системой, будет большой поток, и мы кинем дополнительные необходимые ресурсы, чтобы максимально оперативно завершить переход. Конечно, к 1 июля мы не говорим, что 100% участников рынка перейдут, останется некий процент, но он будет закрыт в течение первого месяца после того, как система станет обязательной. Мы уверены, что здесь, в первую очередь, необходимо ритейлу и таким, как Х5 в первую очередь, крупным сетям, работать именно не с населением и пугать их, как это они делают, а работать с поставщиками, проводить разъяснительную работу».

Изначально обязательную регистрацию в системе «Меркурий» должны были ввести с 1 января, позже этот срок сдвинули на полгода.