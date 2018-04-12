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Муниципальный Камчатпрофитбанк изменил ставки по вкладам в рублях
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Муниципальный Камчатпрофитбанк изменил ставки по вкладам в рублях 

Банки.ру 31 минуту назад
Так, «Профит» (от 150 тыс. рублей на год) открывается в зависимости от суммы под 5,95—6,05% годовых (ранее — под 6,75—6,85%), «Ваш выбор» (от 5 тыс. рублей от 10 дней до полутора лет) — под 5,45—6% годовых (прежде — под 5,45—6,4%).
Процентные ставки по депозиту «Петропавловск» (от 1 тыс. рублей, сроки — от одного до 36 месяцев) привлекаются под 6—6,4% годовых (ранее — под 6—6,7%).
Проценты по трем вкладам выплачиваются в конце срока.
Продуктовый виджет
Ставки по вкладу «Комфортный» (от 5 тыс. рублей, сроки — от одного месяца до двух лет) снижены с 5,4—6,5% до 4,9—6,2% годовых, а по депозиту «Пенсионный Доходный» (минимальная сумма не установлена, срок — шесть и 13 месяцев) — до 6,2% и 6% годовых (с 6,45% и 6,75% соответственно). Проценты ежемесячно выплачиваются или капитализируются.
Вклады «Ваш выбор» и «Петропавловск» не пополняются.
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