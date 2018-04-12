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Акции Азии снизились на фоне геополитических рисков
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Акции Азии снизились на фоне геополитических рисков 

Вести Экономика 39 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 12 апреля — «Вести. Экономика». Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали в четверг, поскольку напряженность в Сирии и «ястребиные» заявления Федеральной резервной системы (ФРС) США вызвали осторожность среди инвесторов, пишет MarketWatch.
Фото: EPA-EFE/FRANCK ROBICHON
Японский индекс Nikkei 225 потерял 0,12% на фоне снижения акций производственных, сырьевых и технологических компаний.
Гонконгский индекс Hang Seng к 10:01 мск снизился на 0,73%. Китайский Shanghai Composite опустился на 0,87%.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,23%. Южнокорейский KOSPI снизился 0,06%. Поддержку индексу оказал рост акций Samsung Electronics на 0,29%.
Центробанк Южной Кореи в четверг сохранил процентную ставку без изменений, как и ожидалось.
Фондовые индексы США завершили торги в среду в «красной зоне» после заявления президента США Дональда Трампа о ситуации в Сирии. Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,9%, S&P 500 — на 0,55%. Nasdaq Composite опустился на 0,36%.
Как сообщали «Вести. Экономика», в среду Трамп предупредил на своей странице в Twitter, что России нужно приготовиться сбивать в Сирии американские ракеты.
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