Зоозащитники выйдут на пикет в Петрозаводске 

Акция пройдет в субботу, 14 апреля, на студенческом бульваре в карельской столице.
В субботу, 14 апреля, в 14.00 на Студенческом бульваре состоится пикет в рамках седьмой Всероссийской акции «Закон нужен сейчас», сообщают зоозщитники Петрозаводска. Цель акции: привлечь внимание к проблемам в сфере зоозащиты, остановить насилие в отношении животных и добиться скорейшего принятия гуманного закона об ответственном обращении с братьями нашими меньшими.
Также участники пикета смогут оставить подписи под петициями, которые будут отправлены в Государственную Думу и Президенту РФ, и передать продуктовую помощь для действующих зоозащитных организаций города. Более подробную информацию можно узнать в сообществе пикета во «Вконтакте».
Петрозаводск присоединится к Всероссийской акции уже в четвертый раз.
По материалам: ptzgovorit.ru