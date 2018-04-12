Ростовчанин продает коллекцию космических значков за 32 тысячи рублей 

Ко Дню космонавтики, который ежегодно отмечается 12 апреля, россияне выставляют на Юле автографы, коллекционные газеты и журналы, марки, значки и даже личные вещи знаменитых космонавтов. Сервис бесплатных объявлений Юла подготовил подборку самых интересных объявлений. Почти за 33 тысячи рублей в Санкт-Петербурге выставили на продажу коллекцию газет со статьями о космосе. В распоряжении продавца 109 советских изданий с 1977 по 1989 годы. Стоимость одной газеты — 400 рублей. Настоящая находка для коллекционеров — 800 значков, посвященных теме космоса. Ростовчанин оценил лот в 32 тысячи рублей. Кроме того, россияне продают на Юле коллекции советских почтовых марок космической тематики. Например, во Владивостоке 600 штук можно купить за 4 тысячи рублей, а в Томске — за 10 тысяч рублей. Немало на Юле и автографов знаменитых советских космонавтов. Их стоимость варьируется от 900 рублей до 90 тысяч рублей. Так, в Санкт-Петербурге за 16 тысяч рублей можно купить подписанные фотографии первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой и советского космонавта Владимира Шаталова, а в Москве книга «Салют на орбите» с автографами космонавтов продается за 50 тысяч рублей. Историческую фотографию Юрия Гагарина, сделанную на отдыхе в 1966 году, хабаровчанин оценил в 10 тысяч рублей. Другой уникальный лот на Юле — газета «Правда» от 13 апреля 1961 года, посвященная первому полету человека в космос. В Нижнем Новгороде раритетное издание оценили в 200 рублей, а в Санкт-Петербурге за ту же газету просят уже 5 тысяч рублей. А вот медаль им. академика Королева, которой Юрий Гагарин был награжден за осуществление первого в мире космического полета 12 апреля 1961 года, стоит 50 тысяч рублей. К медали прилагается удостоверение. Именной кинжал, подаренный советскому космонавту Алексею Губареву, москвич продает за 70 тысяч рублей. Ну а самым дорогим лотом, выставленным на Юле, стала открытка с автографами первых советских космонавтов — Леонова, Артюхина, Берегового, Быковского, Беляева и других. Петербуржец оценил лот в 90 тысяч рублей, однако отметил, что готов к торгу.