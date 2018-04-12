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Карту с военными объектами СССР на Кубе продали на аукционе в США
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Карту с военными объектами СССР на Кубе продали на аукционе в США 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Лот ушел с молотка за 113,3 тыс. долларов.
На аукционе в США продали карту с советскими военными объектами на Кубе, принадлежавшую бывшему американскому президенту Джону Кеннеди. Лот, который стал самым дорогим на торгах «Автографы и раритеты», ушел с молотка за 113,3 тыс. долларов.
Карта Кеннеди содержит информацию о военных объектах СССР, размещенных на Кубе в разгар карибского кризиса. На ней, в частности, указаны расположение самолетов, баллистических ракет и хранилищ ядерного оружия. Раритет с двумя листами пояснительных записок к нему маркирован грифом «Секретно».
Также на аукционе были представлены рукописи Джорджа Вашингтона и его жены, писателей Эрнеста Хемингуэя, Фрэнсиса Скотта Фицджеральда и Джорджа Оруэлла.
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