Индекс Мосбиржи способен вновь протестировать 2210 -2220 пунктов, — Евгений Локтюхов, аналитик Промсвязьбанка

Мировые рынки в середине недели оставались под давлением высокой напряженности на Ближнем Востоке и ожиданий военных ударов по Сирии ; остальные факторы, как негативные (не разрешенный торговый конфликт США КНР , грозящий перерасти в торговую войну), так и позитивные (неплохое состояние экономики, близость сезона отчетности в США) отошли на второй план.

Вчерашние контрастные заявления Президента США Д. Трампа , в Twitter, призвавшего Россию как готовиться к неизбежному ракетному удару по Сирии, так и разорвать отношения с Б. Асадом , но потом констатировавшего, что отношения с Россией сейчас хуже, чем во времена Холодной войны, для чего нет оснований и предложившего Москве начать разоружение, дезориентировали рынки, способствуя снижению аппетита к риску. Впрочем, к концу дня настроения начали улучшаться — стало понятно, что решение в США о военных ударах окончательно все-таки не принято, о чем сообщили министр обороны США Дж. Мэттис и представители Белого Дома. Тем не менее, подготовка к ним идет, в частности, Франция Великобритании изучают возможность согласованного с США нанесения ракетных ударов и высказывают склонность присоединиться, причем последняя даже направляет для этого, согласно СМИ, подлодки к побережью Сирии.

По нашему мнению, учитывая демонстрируемую странами Запада убежденность в факте применения химоружия и виновности сирийских властей, вопрос в данный момент, скорее, состоит не в том, будет ли нанесен удар, а в том, когда и какой силы он будет, а также затронет ли он Россию и как она ответит. Тема потенциального столкновения в Сирии останется в фокусе инвесторов, но в ближайшие дни ее влияние вполне способно ослабнуть — варианты для его избежания еще остаются, да и ряд западных политиков уже высказался за то, что необходимо получить более четкие доказательства для нанесения нового ущерба Сирии.

Сегодня мировые рынки акций смогут улучшить свои позиции — поддержку окажут ожидания завтрашней финотчетности Citigroup, JPMorgan и Wells-Fargo, начинающие активную фазу сезона отчетности, обещающей быть неплохой. Сырье смотрится также неплохо, в частности, отметим переход Brent в зону 71-73 дол. /барр.