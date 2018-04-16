Более 227 тыс. человек написали «Тотальный диктант» в 2018 г. 

Более 227 тыс. человек приняли участие в образовательной акции «Тотальный диктант» в 2018 г. Об этом в рамках пресс-конференции, посвященной итогам образовательной акции «Тотальный диктант-2018», сообщила руководитель проекта Ольга Ребковец.
«В 2018 г. «Тотальный диктант» написали 227 тыс. 325 человек. Эта цифра включает участников на очных площадках акции, участников специальной версии «Тотального диктанта» для иностранцев — теста «TruD», а также участников онлайн-версии «Тотального диктанта». А также практически 120 тыс. наблюдали за акцией в режиме онлайн. На территории России диктант написали 170 тыс. 750 человек на офлайн-площадках. За рубежом диктант написали 26 тыс. 908 человек», — сказала О. Ребковец.
Ранее координатор акции в столице Мария Ровинская сообщила, что в Москве участниками акции стали более 20 тыс. человек. «Тотальный диктант» прошел в столице 14 апреля на 365 площадках.
Автором текста «Тотального диктанта — 2018» стала писательница Гузель Яхина.
В 2017 г. участниками акции «Тотальный диктант» стали чуть более 200 тыс. человек.
«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Впервые мероприятие прошло в 2004 г. в Новосибирске. Авторами текстов для диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие.