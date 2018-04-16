Более 227 тыс. человек написали «Тотальный диктант» в 2018 г.

Более 227 тыс. человек приняли участие в образовательной акции «Тотальный диктант» в 2018 г. Об этом в рамках пресс-конференции, посвященной итогам образовательной акции «Тотальный диктант-2018», сообщила руководитель проекта Ольга Ребковец.

«В 2018 г. «Тотальный диктант» написали 227 тыс. 325 человек. Эта цифра включает участников на очных площадках акции, участников специальной версии «Тотального диктанта» для иностранцев — теста «TruD», а также участников онлайн-версии «Тотального диктанта». А также практически 120 тыс. наблюдали за акцией в режиме онлайн. На территории России диктант написали 170 тыс. 750 человек на офлайн-площадках. За рубежом диктант написали 26 тыс. 908 человек», — сказала О. Ребковец.

Ранее координатор акции в столице Мария Ровинская сообщила, что в Москве участниками акции стали более 20 тыс. человек. «Тотальный диктант» прошел в столице 14 апреля на 365 площадках.

Автором текста «Тотального диктанта — 2018» стала писательница Гузель Яхина

В 2017 г. участниками акции «Тотальный диктант» стали чуть более 200 тыс. человек.